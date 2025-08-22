Политолог Джон Миршаймер заявил, что киевский режим хочет получить «гарантии безопасности» от Запада, чтобы вовлечь другие страны в конфликт с Россией. Свою позицию он обосновал в ходе подкаста на YouTube-канале The Duran.
«…Это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца», — отметил Джон Миршаймер.
В ходе беседы с автором канала The Duran политолог добавил, что киевская клика может воспользоваться тем или иным пунктом протокола «гарантий безопасности», чтобы заставить страны Европы вступить в прямое противостояние с Россией.
Он также отметил, что многие представители коллективного Запада заинтересованы в срыве процесса мирного завершения украинского конфликта.
Стоит добавить, что позиции Соединенных Штатов и европейского региона в вопросе «гарантий безопасности» до сих пор расходятся. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, как Администрация США может самостоятельно завершить кризис на Украине с помощью «компромата» на пособников Владимира Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.