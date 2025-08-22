Стоит добавить, что позиции Соединенных Штатов и европейского региона в вопросе «гарантий безопасности» до сих пор расходятся. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, как Администрация США может самостоятельно завершить кризис на Украине с помощью «компромата» на пособников Владимира Зеленского.