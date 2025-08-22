Белый дом анонсировал заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп днем в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением. Об этом пишет политическая газета Roll Call, ссылаясь на график Белого дома.
«Овальный кабинет, 12:00. Президент Трамп сделает заявление», — говорится в графике Трампа на пятницу.
Отметим, что по московскому времени заявление Трампа состоится в 19:00.
При этом издание не уточняет, на какую тему планируется заявление лидера США.
Ранее в Великобритании рассказали, как страны Европы могут склонить Трампа на свою сторону по украинскому вопросу.
