Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Il Fatto quotidiano: Европе надо открыть глаза на исходящую от Киева угрозу

Главный редактор итальянской газеты Марко Травальо заявил, что арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» должен открыть Европе глаза на исходящую от Киева угрозу.

После ареста подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Европа должна понять, что главную угрозу представляет Киев с националистами нацистского толка, которых вооружает НАТО, а не Москва, считает главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо.

В своей публикации он назвал задержанного украинца «государственным террористом».

«Как знать, откроет ли этот арест Европе глаза на худшую ей угрозу», — отметил Травальо, подчеркнув, что угроза на самом деле исходит от Киева. «И это — украинский национализм с признаками фашизма и нацизма, который НАТО взращивает, подкармливает и вооружает с 2014 года», — написал он.

Ранее стало известно о задержании в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Им оказался 49-летний Сергей Кузнецов, бывший офицер СБУ. Сообщалось, что украинец с семьей находился на отдыхе в Римини.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше