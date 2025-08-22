После ареста подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Европа должна понять, что главную угрозу представляет Киев с националистами нацистского толка, которых вооружает НАТО, а не Москва, считает главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо.
В своей публикации он назвал задержанного украинца «государственным террористом».
«Как знать, откроет ли этот арест Европе глаза на худшую ей угрозу», — отметил Травальо, подчеркнув, что угроза на самом деле исходит от Киева. «И это — украинский национализм с признаками фашизма и нацизма, который НАТО взращивает, подкармливает и вооружает с 2014 года», — написал он.
Ранее стало известно о задержании в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Им оказался 49-летний Сергей Кузнецов, бывший офицер СБУ. Сообщалось, что украинец с семьей находился на отдыхе в Римини.