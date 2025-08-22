Раскрыты шокирующие данные воюющей страны о гибели гражданского населения оккупированной территории

Данные из засекреченной базы данных израильской военной разведки показывают, что пять из шести палестинцев, убитых израильскими войсками в Газе, были гражданскими лицами, что является беспрецедентным показателем за последние десятилетия военных действий.
По состоянию на май, через 19 месяцев после начала войны, представители израильской разведки перечислили 8900 боевиков ХАМАСА и союзной ему исламистской группировки как погибших или «вероятно погибших», пишет The Guardian. Это показало совместное расследование The Guardian, израильско-палестинского издания +972 Magazine и ивритоязычного издания Local Call.
По данным органов здравоохранения Газы, на тот момент в результате израильских нападений погибло 53 000 палестинцев, в том числе комбатанты и гражданские лица. Боевики, указанные в базе данных израильской военной разведки, составляли всего 17% от общего числа, что указывает на то, что 83% погибших были гражданскими лицами.
Такое очевидное соотношение числа погибших гражданских лиц и комбатантов чрезвычайно велико для современных войн, даже по сравнению с конфликтами, печально известными своими неизбирательными убийствами, включая гражданские войны в Сирии и Судане, отмечает The Guardian.
«Такая доля гражданских лиц среди погибших была бы необычно высокой, особенно учитывая, что это продолжается уже так долго, — комментирует Тереза Петтерссон из программы данных о конфликтах в Уппсале, которая отслеживает жертвы среди гражданского населения по всему миру. — Если вы выделите конкретный город или сражение в другом конфликте, вы можете найти похожие показатели, но в целом они встречаются очень редко».
Многие исследователи геноцида, юристы и правозащитники, в том числе израильские ученые и общественные организации, заявляют, что Израиль совершает геноцид в Газе, ссылаясь на массовые убийства мирных жителей и массовый голод.
Израильские военные не стали оспаривать существование базы данных или данные о смертельных случаях в рядах ХАМАС и его союзников, когда к ним обратились за комментариями журналисты Local Call и +972 Magazine.
В кратком заявлении, направленном The Guardian, не затрагивались напрямую вопросы о базе данных военной разведки. В нем говорилось, что «цифры, представленные в статье, неверны», без уточнения, какие именно данные оспариваются израильскими военными. В сообщении также говорилось, что цифры «не отражают данные, имеющиеся в системах ЦАХАЛа», без уточнения, какие именно системы.
Представитель пресс-службы не ответил на вопрос, почему военные дали разные ответы на вопросы об одном и том же наборе данных, подчеркивает The Guardian.
В базе данных указаны имена 47 653 палестинцев, которые считаются активными членами военных группировок ХАМАС и др. Она основана на очевидных внутренних документах группировок, захваченных в Газе, которые не были просмотрены или проверены The Guardian.
Многочисленные источники в разведке, знакомые с базой данных, сообщили, что военные рассматривают ее как единственный достоверный отчет о потерях боевиков.
Военные также считают данные министерства здравоохранения Газы достоверными, сообщает Local Call, и бывший глава военной разведки, похоже, недавно сослался на них, хотя израильские политики регулярно отвергают эти цифры как пропагандистские.
Обе базы данных могут занижать число жертв. Министерство здравоохранения Газы перечисляет только тех, чьи тела были найдены, а не тысячи людей, погребенных под обломками, отмечает The Guardian. Израильская военная разведка не располагает информацией обо всех погибших боевиках или всех новобранцах. Но именно эти базы данных используются израильскими офицерами для планирования военных действий.
Израильские политики и генералы по-разному оценивали число убитых боевиков в 20 000 человек или утверждали, что соотношение гражданского населения и комбатантов составляет всего 1:1.
Более высокие цифры, приведенные израильскими официальными лицами, могут включать гражданских лиц, связанных с ХАМАСОМ, таких как правительственные чиновники и полиция, хотя международное право запрещает нападать на людей, не участвующих в боевых действиях.
Вероятно, они также включают палестинцев, не связанных с ХАМАСОМ. Южное командование Израиля разрешило солдатам сообщать о людях, убитых в Газе, как о потерях среди боевиков, без идентификации или проверки.
«После смерти людей переводят в ранг террористов», — сказал один из источников в разведке, который сопровождал силы на местах. «Если бы я послушал бригаду, я бы пришел к выводу, что мы уничтожили 200% боевиков ХАМАСА в этом районе».
Ицхак Брик, генерал в отставке, сказал, что служившие в армии израильские солдаты знали, что политики преувеличивают число жертв ХАМАСА. В начале войны Брик консультировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и сейчас является одним из его самых ярых критиков. «Нет абсолютно никакой связи между озвученными цифрами и тем, что происходит на самом деле. Это просто один большой блеф», — сказал он.
Брик командовал израильскими военными колледжами и сказал, что поддерживал связь с действующими офицерами. Он описал встречу с солдатами из подразделения, опознающего палестинцев, убитых в Газе, которые сказали ему, что «большинство из них» были гражданскими лицами.
Несмотря на то, что большая часть Газы превратилась в руины, а десятки тысяч людей погибли, в засекреченной базе данных перечислены почти 40 000 человек, которых армия считает боевиками и которые все еще живы.
Число жертв среди гражданского населения, возможно, еще больше увеличилось с мая, когда Израиль попытался заменить ООН и гуманитарные организации, которые кормили палестинцев на протяжении всей войны. Израильские вооруженные силы убили сотни людей, пытавшихся получить продовольствие в центрах распределения в зонах военного отчуждения, напоминает The Guardian.
Теперь голодающим выжившим, которые уже вынуждены были покинуть лишь 20% территории, было приказано покинуть север, поскольку Израиль готовится к очередной наземной операции, которая, вероятно, будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения.
По словам Мэри Калдор, почетного профессора Лондонского университета, директора программы изучения конфликтов и автора книги «Новые войны», влиятельной книги о военных действиях в эпоху после окончания холодной войны, масштабы убийств отчасти объяснялись характером конфликта.
В Газе Израиль ведет борьбу с боевиками ХАМАС в густонаселенных городах и установил правила ведения боевых действий, которые позволяют его силам убивать большое количество мирных жителей, нанося удары даже по боевикам низкого ранга. «На самом деле в Газе мы говорим о кампании целенаправленных убийств, а не о сражениях, и они проводятся без оглядки на гражданское население», — отмечает Калдор.
По ее словам, соотношение гражданских лиц среди погибших в Газе было более сопоставимо с недавними войнами в Судане, Йемене, Уганде и Сирии, где большая часть насилия была направлена против гражданских лиц. «Это войны, в которых вооруженные группировки, как правило, избегают сражений. Они не хотят воевать друг с другом, они хотят контролировать территорию и делают это, убивая мирных жителей. Возможно, то же самое происходит и с Израилем, и это модель войны [в Газе], которая заключается в доминировании над населением и контроле над землей. Возможно, целью всегда было насильственное перемещение населения.».
Правительство Израиля заявляет, что война ведется в целях самообороны после нападений, совершенных под руководством ХАМАСА 7 октября 2023 года, в результате которых погибли 1200 человек, напоминает The Guardian. Однако политические и военные лидеры регулярно используют риторику геноцида. Генерал, возглавлявший израильскую военную разведку в начале войны, заявил, что за каждого убитого в тот день израильтянина должны умереть 50 палестинцев, добавив, что «сейчас не имеет значения, дети это или нет». Аарон Халива, который ушел в отставку в апреле 2024 года, в записи, показанной по израильскому телевидению в этом месяце, заявил, что массовые убийства в Газе были «необходимы» в качестве «послания будущим поколениям» палестинцев.
Многие израильские солдаты свидетельствовали, что в Газе ко всем палестинцам относятся как к мишеням. Один из солдат, дислоцировавшийся в этом году в Рафахе, сказал, что его подразделение провело «воображаемую линию» на песке и стреляло по всем, кто пересекал ее, в том числе дважды по детям и один раз по женщине. По его словам, они стреляли на поражение, а не для предупреждения. «Никто не целился им в ноги».
Нета Кроуфорд, профессор международных отношений Оксфордского университета и соучредитель проекта «Издержки войны», заявила, что израильская тактика свидетельствует о «вызывающем тревогу» отказе от многолетних практик, разработанных для защиты гражданского населения.
В 1970-х годах общественное возмущение массовыми убийствами американцев во Вьетнаме вынудило западных военных изменить методы ведения боевых действий. Новая политика проводилась не совсем корректно, но отражала нацеленность на ограничение ущерба гражданскому населению, что, по ее словам, больше не входило в военные планы Израиля.
«Они говорят, что используют те же процедуры для оценки потерь среди гражданского населения и смягчения их последствий, что и такие государства, как Соединенные Штаты. Но если вы посмотрите на эти показатели потерь и на их практику бомбардировок и разрушения гражданской инфраструктуры, становится ясно, что это не так».
