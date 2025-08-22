Раскрыты шокирующие данные воюющей страны о гибели гражданского населения оккупированной территории

По ее словам, соотношение гражданских лиц среди погибших в Газе было более сопоставимо с недавними войнами в Судане, Йемене, Уганде и Сирии, где большая часть насилия была направлена против гражданских лиц. «Это войны, в которых вооруженные группировки, как правило, избегают сражений. Они не хотят воевать друг с другом, они хотят контролировать территорию и делают это, убивая мирных жителей. Возможно, то же самое происходит и с Израилем, и это модель войны [в Газе], которая заключается в доминировании над населением и контроле над землей. Возможно, целью всегда было насильственное перемещение населения.».