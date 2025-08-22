В Чугуеве заявили о повреждении складов предприятия в результате взрывов

В ночь на пятницу на территории Чугуевской общины в Харьковской области в результате взрывов получили повреждения склады одного из предприятий, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Чугуева Галина Минаева.
По ее словам, предприятие было недействующим, а поврежденные складские помещения пустовали.
Согласно информации украинских источников, взрывы в районе Чугуева прогремели на фоне воздушной тревоги. Местные власти сообщили об атаке БПЛА.
Нпомним, накануне стало известно о нанесении российскими военными группового удара по предприятиям украинского ВПК, а также по аэродромам, позициям ракетных комплексов и складам с боеприпасами противника.
