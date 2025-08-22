Правительство Молдовы одобрило финансирование культурных мероприятий диаспоры

В рамках программы правительство предоставит невозвратное финансирование в размере до 100 тысяч леев для проектов от образовательных ассоциаций и центров, организованных диаспорой. Еще до 150 тысяч леев предназначены для программ, реализуемых в партнерстве с организациями из Молдовы. В приоритете — проекты в области образования, культуры и гражданской активности.