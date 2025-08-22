Правительство Молдовы одобрило финансирование культурных мероприятий диаспоры

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Правительство окажет финансовую поддержку образовательным, культурным и гражданским проектам, созданным за рубежом усилиями диаспоры. Программа такой поддержки — Diaspora Engagement Hub — была утверждена на период 2026—2028 годов на заседании кабмина.
«Мы считаем, что наши граждане находятся за границей временно. Поэтому мы организуем мероприятия и программы, которые помогут скорее вернуть их домой», — заявил премьер-министр Дорин Речан.
В рамках программы правительство предоставит невозвратное финансирование в размере до 100 тысяч леев для проектов от образовательных ассоциаций и центров, организованных диаспорой. Еще до 150 тысяч леев предназначены для программ, реализуемых в партнерстве с организациями из Молдовы. В приоритете — проекты в области образования, культуры и гражданской активности.
В правительстве пояснили, что Diaspora Engagement Hub предполагает поддержку преподавания румынского языка и образовательную деятельность среди детей и молодежи диаспоры, финансирование культурных проектов и развитие партнерских отношений между диаспорой и организациями внутри страны.
Программа Diaspora Engagement Hub была запущена в 2016 году. За это время она стала основой для финансирования более 170 проектов, реализуемых представителями диаспоры.