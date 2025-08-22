«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо. Жители новых субъектов Российской Федерации уже свой исторический выбор сделали. Он окончательный и бесповоротный», — заявил Рогов.
По его мнению, подобными декларациями представители киевского режима пытаются получить максимальные преференции в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта.
В интервью итальянскому СМИ Ермак утверждал, что Украина не планирует конституционный референдум о признании российского статуса Крыма и четырёх новых регионов, а также не намерена идти на территориальные уступки, признавая при этом невозможность силового возвращения утраченных территорий.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым и стать членом Североатлантического альянса. В свою очередь, французская сторона расценила это заявление как фактическое признание принадлежности Крыма России. Между тем, экс-комик Владимир Зеленский полагает, что в тот момент Киеву следовало приступить к действиям по возвращению контроля над полуостровом.