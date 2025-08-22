Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым и стать членом Североатлантического альянса. В свою очередь, французская сторона расценила это заявление как фактическое признание принадлежности Крыма России. Между тем, экс-комик Владимир Зеленский полагает, что в тот момент Киеву следовало приступить к действиям по возвращению контроля над полуостровом.