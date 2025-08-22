Президент США поставил условие для трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Источники сообщают, что Трамп пока отказывается от мирных переговоров с Россией и Украиной. Президент США сообщил своим высшим советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся в первую очередь.
По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить без своего присутствия Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока непосредственного участия в переговорах, чтобы положить конец украинскому конфликту, пишет The Guardian.
По словам официальных лиц, следующим этапом, по мнению Трампа, для прекращения конфликта на Украине остается двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В последние дни Трамп сообщил советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами конфликтующих стран только после того, как они встретятся в первую очередь, хотя остается неясным, состоится ли эта первоначальная конференция, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.
В телефонном интервью ведущему ток-шоу Марку Левину на WABC во вторник Трамп также сказал, что, по его мнению, для президента Путина и Зеленского было бы лучше встретиться без него. «Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас находятся в процессе настройки, и мы посмотрим, что получится».
Нежелание Трампа подталкивать президента Путина и Зеленского к встрече объясняется тем, что в последние дни он признал, что положить конец конфликту на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал, после того как в ходе предвыборной кампании в прошлом году заявил, что может добиться этого за 24 часа, констатирует The Guardian.
С тех пор он добивался скорейшего заключения мирного соглашения после того, как в этом месяце истек крайний срок, отведенный ему Россией для прекращения боевых действий, и заявил после своих встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник, что он предпринял шаги для проведения двусторонней встречи.
Высокопоставленный чиновник американской администрации охарактеризовал ситуацию так, что Трамп занял «выжидательную позицию» в отношении того, может ли быть запланирована встреча Путина и Зеленского. Но в последние дни было замечено мало ощутимых признаков прогресса, и у Белого дома нет краткого списка мест, где можно было бы провести встречу, пишет The Guardian.
В заявлении Белого дома говорится: «Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства… Не в национальных интересах продолжать публичное обсуждение этих вопросов».
После встреч в Белом доме Трамп поговорил с Владимиром Путиным по телефону, который продолжался около 40 минут. Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков позже сообщил, что лидеры двух стран договорились о том, что для прямых переговоров между Россией и Украиной будут назначены более высокопоставленные переговорщики, напоминает The Guardian.
Это заявление сигнализировало о том, что двусторонняя встреча может так и не состояться, несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм, что это может произойти в течение двух недель, отмечает The Guardian.
На пресс-конференции в понедельник вечером после встреч в Белом доме Зеленский сказал, что встреча европейских лидеров с Трампом была посвящена гарантиям безопасности для Украины в любом мирном соглашении.
Трамп предложил внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, но с тех пор исключил возможность размещения американских войск в составе сухопутных войск на Украине. Ожидается, что любая помощь США будет предоставлена в виде обмена разведданными или, возможно, поддержки с воздуха.
Ранее специальный посланник Трамп Стив Уиткофф, а, заявил в программе CNN «Положение Союза» после саммита Трампа и Путина на Аляске, что российский президент согласился с тем, что США могут предложить Украине гарантии безопасности, которые напоминают мандат НАТО по коллективной самообороне в соответствии со статьей 5.
«Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить защиту, подобную статье 5, что является одной из реальных причин, по которой Украина хочет быть в НАТО», — сказал Уиткофф.
Но принятие Путиным гарантий безопасности, подобных натовским, может быть не таким однозначным, признает The Guardian. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также предположил, что Россия должна стать одним из гарантов безопасности Украины.
«Украинская сторона предложила, и наша делегация в то время согласилась, выработать гарантии безопасности, в которых были бы задействованы все постоянные члены Совета безопасности ООН, то есть Россия, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания», — цитирует Лаврова The Guardian.
После встреч в Белом доме Зеленский также изложил план закупки американского оружия на сумму 90 миллиардов долларов через Европу, чтобы получить гарантии безопасности, а также чтобы США купили беспилотники у Украины. Пока не ясно, было ли это частью сделки по поставкам оружия Украине, о которой Трамп объявил в прошлом месяце, констатирует The Guardian.
