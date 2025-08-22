Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Санду сделала географическое открытие: Молдова расположена ближе к странам ЕС. чем Россия и Беларусь — и чему их только в Гарвардах учат

По мнению Санду, Россия заинтересована в Республике Молдова именно из-за географического положения нашей страны.

Источник: Комсомольская правда

Урок географии от Майи Санду по глобусу Румынии.

Россия «заинтересована в Республике Молдова — это еще одно доказательство, что её интерес не только про Молдову, про контроль за властью в Молдове, но и про использование Молдовы и против Украины, но и против Евросоюза», сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».

И тут любой разумный человек спросит — каким это образом можно использовать маленькую Молдову в таких гротескных планах?

А президентка и ответит:

«Благодаря нашей географической близости мы ближе к ЕС и потому можно использовать страну различными способами».

Вон оно чего, географическая близость… Потому что это большое Украинское море и Белорусский залив отделяют Россию от Европы. И бдительная береговая охрана Молдовы, линкор «Бачой» рука об руку с ракетным крейсером «Рисипены», не дают прибиться к молдавским берегам всем этим россиянам, желающим географически приблизиться к Евросоюзу.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почти 10 млрд леев: Именно на столько власть PAS обобрала пенсионеров Молдовы за последние три года — мнение.

Реализация схемы стала возможной, так как пенсии индексировались только на 15% при реальной инфляции свыше 30% (далее…).

«Молдове лучше экспортировать IТ-услуги, чем яблоки»: Как одной фразой депутат ПАС оскорбил всех фермеров страны.

Яблоки экспортировать вовсе не сложно, как и другую сельхозпродукцию, надо просто вернуть традиционные рынки сбыта (далее…).

На курорте в Болгарии девочка из Молдовы госпитализирована в критическом состоянии: Пострадавшая ушла под воду из-за судорог и панической атаки.

Девочка была экстренно доставлена в больницу города Бургас (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше