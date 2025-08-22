Президент Санду сделала географическое открытие: Молдова расположена ближе к странам ЕС. чем Россия и Беларусь — и чему их только в Гарвардах учат

Россия «заинтересована в Республике Молдова — это еще одно доказательство, что её интерес не только про Молдову, про контроль за властью в Молдове, но и про использование Молдовы и против Украины, но и против Евросоюза», сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».