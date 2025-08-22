Урок географии от Майи Санду по глобусу Румынии.
Россия «заинтересована в Республике Молдова — это еще одно доказательство, что её интерес не только про Молдову, про контроль за властью в Молдове, но и про использование Молдовы и против Украины, но и против Евросоюза», сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
И тут любой разумный человек спросит — каким это образом можно использовать маленькую Молдову в таких гротескных планах?
А президентка и ответит:
«Благодаря нашей географической близости мы ближе к ЕС и потому можно использовать страну различными способами».
Вон оно чего, географическая близость… Потому что это большое Украинское море и Белорусский залив отделяют Россию от Европы. И бдительная береговая охрана Молдовы, линкор «Бачой» рука об руку с ракетным крейсером «Рисипены», не дают прибиться к молдавским берегам всем этим россиянам, желающим географически приблизиться к Евросоюзу.
