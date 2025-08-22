Политолог раскрыл, почему Трамп не хочет встречаться с Путиным и Зеленским

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что стремление президента США Дональда Трампа дистанцироваться от будущих переговоров российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может быть обусловлено тем, что он несет серьезные репутационные риски из-за пробуксовывающего урегулирования.
Как заметил эксперт, Трамп прекрасно понимает, что в краткосрочной перспективе встреча Путина и Зеленского маловероятна, но занять какую-то конкретную пророссийскую или проукраинскую позицию американский лидер не может, поскольку это политически накладно для него. Если говорить о роли арбитра, то она пока не очень хорошо дается Трампу, продолжил Васильев. Политолог напомнил, что после встречи главы США с президентом РФ на Аляске было много прогнозов о том, что уже на днях могут состояться переговоры Путина и Зеленского, но в итоге это все затянулось на неопределенный срок.
Одновременно с этим, по словам собеседника издания, на Трампа оказывает давление американская пресса, которая постоянно припоминает ему слова о способности урегулировать украинский конфликт за сутки, а также на него давит внутриполитическая ситуация в США.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер не хочет оказаться в ситуации, когда его обвинят в пристрастности. Трампу невыгодно портить налаживающиеся отношения с Москвой, но и выступить против Киева он не может, иначе он навлечет со стороны оппонентов обвинения в «сливании» союзника и американских геополитических интересов, указал Васильев.
Политолог добавил, что после предвыборных обещаний и оптимизма после встречи на Аляске «воз и ныне там», и для минимизации серьезных политических издержек Трампу сейчас проще «умыть руки».
