Политолог раскрыл, почему Трамп не хочет встречаться с Путиным и Зеленским

Как заметил эксперт, Трамп прекрасно понимает, что в краткосрочной перспективе встреча Путина и Зеленского маловероятна, но занять какую-то конкретную пророссийскую или проукраинскую позицию американский лидер не может, поскольку это политически накладно для него. Если говорить о роли арбитра, то она пока не очень хорошо дается Трампу, продолжил Васильев. Политолог напомнил, что после встречи главы США с президентом РФ на Аляске было много прогнозов о том, что уже на днях могут состояться переговоры Путина и Зеленского, но в итоге это все затянулось на неопределенный срок.