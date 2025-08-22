Сийярто обвинил Киев в очередной атаке на энергетическую безопасность Венгрии

Ранее Сийярто поставил на место министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу после того, как дипломат призвал «звонить в Москву» на фоне атаки киевского режима на нефтепровод «Дружба». Он напомнил Сибиге, что большая часть поставляемой на Украину электроэнергии идет через Венгрию, предупредив, что они могут прекратиться.