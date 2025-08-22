Сийярто обвинил Киев в очередной атаке на энергетическую безопасность Венгрии

Поставки нефти в Венгрию остановились после очередной атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Об этом в соцсети заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он сообщил, что ночью нефтепровод на российско-белорусской границе подвергся атаке. В результате перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена. Сийярто охарактеризовал это как очередную атаку на энергетическую безопасность страны и попытку втянуть Венгрию в конфликт.
«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод “Дружба” на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны», — написал он.
Ранее Сийярто поставил на место министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу после того, как дипломат призвал «звонить в Москву» на фоне атаки киевского режима на нефтепровод «Дружба». Он напомнил Сибиге, что большая часть поставляемой на Украину электроэнергии идет через Венгрию, предупредив, что они могут прекратиться.