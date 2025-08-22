Ричмонд
В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

На нефтепровод «Дружба» вновь совершена атака, проинформировала министр экономики Словакии Дениса Сакова. Скоро прокачка нефти, по ее данным, может остановиться.

В среду минэкономики страны сообщало: поставки по нефтепроводу «Дружба» в Словакию, остановленные в понедельник после украинской атаки, возобновлены.

«Новая атака на нефтепровод “Дружба” у белорусской границы, — говорится в заявлении Саковой в соцсети. — Перекачка скоро остановится». Она добавила, что масштаб ущерба выясняется.

В понедельник глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок, причина в атаке со стороны Киева на «Дружбу». Транзит возобновился во вторник вечером, Будапешт поблагодарил Москву за оперативный ремонт.