В Словакии заявили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

В понедельник глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок, причина в атаке со стороны Киева на «Дружбу». Транзит возобновился во вторник вечером, Будапешт поблагодарил Москву за оперативный ремонт.