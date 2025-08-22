Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев

С 31 августа в Казахстане вступают в силу новые правила передачи данных о пассажирах транспорта в правоохранительные органы. Теперь полиция и госструктуры будут получать сведения обо всех авиаперелётах, поездках на поездах и морских судах, передает BAQ.KZ.