Политолог объяснил, почему Зеленский не хочет уступать Запорожье и Херсонскую область

Эксперт указал: "Я думаю, что Владимир Зеленский технически не в состоянии делать уступки по территориям. Дело в том, что и у нас в Конституции прописано, например, что Запорожье и Херсонская область — это часть России.
Но и у них в Конституция это прописано. То есть, если он идет на территориальные уступки: отдает эти территории России, то он автоматически ставит себя вряд с совершившими конституционный переворот на Украине. То есть ему и так срок тюремный грозит, а так прям совсем посадят. С другой стороны, терять-то ему нечего, он ведь нелегитимный".
По поводу встречи российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского Саид Гафуров высказался скептически: "Не забывайте, у Зеленского были личные оскорбления в адрес Путина. И дело не в том, что он оскорблял Путина, президент лояльно относится, когда его критикуют, а вот близких людей трогать нельзя. И Зеленский эту красную линию перешел.
И у меня есть большие сомнения, что наш президент будет с таким человеком встречаться. Хотя, с другой стороны, у политики памяти нет, договариваться надо с любыми. Но я думаю, что Зеленский недооценивает этот момент, что он там вытворял. А может не помнит. Под воздействием, как говорят, химических веществ, которые на память влияют".
