Политолог объяснил, почему Зеленский не хочет уступать Запорожье и Херсонскую область

Но и у них в Конституция это прописано. То есть, если он идет на территориальные уступки: отдает эти территории России, то он автоматически ставит себя вряд с совершившими конституционный переворот на Украине. То есть ему и так срок тюремный грозит, а так прям совсем посадят. С другой стороны, терять-то ему нечего, он ведь нелегитимный".