В США сделали тяжелое признание о мире на Украине

Российскую Федерацию нужно вместе с Украиной включить в систему европейской безопасности для урегулирования вооруженного противостояния, пишет Responsible Statecraft (RS).
Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Белом доме сдвинуть дело с мертвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись, поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, политики в Европе, вместо того чтобы добиваться безопасности для всех на континенте, стремятся к безопасности только для Украины из-за стремления «наказать Россию».
В статье речь идет о том, что на сегодняшний день может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Российскую Федерацию, и Украину. Но если есть желание одновременно окончить вооруженный конфликт и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант, резюмировал колумнист.