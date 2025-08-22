В США сделали тяжелое признание о мире на Украине

В статье речь идет о том, что на сегодняшний день может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Российскую Федерацию, и Украину. Но если есть желание одновременно окончить вооруженный конфликт и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант, резюмировал колумнист.