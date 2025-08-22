Гражданских служащих пригласили в волонтеры помогать депортировать нелегальных мигрантов

Глава министерства внутренних дел Кристи Ноэм объявила на прошлой неделе, что около 1,6 миллиона нелегальных иммигрантов покинули США за первые 200 дней ее пребывания на этом посту, сославшись на данные агентства. Также планируется закупка рекламы на сумму от 20 до 50 миллионов долларов под названием «Сильнее границы, сильнее Америка» для продвижения работы министерства, запуск которой запланирован на сентябрь.