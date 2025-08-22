Гражданских служащих пригласили в волонтеры помогать депортировать нелегальных мигрантов

Пентагон набирает гражданских сотрудников для участия в кампании Дональда Трампа по массовой депортации и просит сотрудников записаться на работу на волонтерских началах в иммиграционные службы по всей территории Соединенных Штатов.
Министерство обороны США опубликовало список вакансий для гражданских федеральных служащих, желающих присоединиться к «добровольческим силам», поддерживающим иммиграционные и таможенные службы (Ice), а также таможенную и пограничную охрану. В среду министерство, как сообщается, отправило гражданским служащим электронное письмо с просьбой воспользоваться этой возможностью, пишет The Guardian.
«Министр обороны разрешил гражданским служащим Министерства обороны сообщать подробности Министерству внутренней безопасности, чтобы внести свой вклад в его операции вдоль южной границы и в деятельность по обеспечению соблюдения внутренних иммиграционных правил», — говорится в электронном письме. В Пентагоне работает около 950 000 гражданских служащих, отмечает The Guardian.
Сообщается, что отобранные сотрудники будут «оказывать важную поддержку» Ice и пограничному патрулю при «выполнении намерения президента обеспечить безопасную и упорядоченную иммиграционную систему».
Представитель Министерства обороны США подтвердил инициативу, сообщив The Guardian: «Меморандум Министра обороны, подписанный 1 июня 2025 года, “Выделение гражданских сотрудников Министерства обороны для поддержки Министерства внутренней безопасности” позволяет гражданским сотрудникам министерства обороны участвовать в выделении на срок до 180 дней, поддерживая министерство об операциях Национальной безопасности на южной границе.».
Чиновник сказал, что обязанности волонтера могут включать «ввод данных, поддержку оперативного планирования, обработку и пропускную способность, а также материально-техническую поддержку».
В объявлении о вакансиях предупреждается, что места дислокации «не подлежат обсуждению», а условия «могут быть жесткими». Миссии длятся до 180 дней на объектах вдоль границы и во внутренних районах США, а подробное описание означает, что сотрудникам сохраняется зарплата и льготы, пишет The Guardian.
Усилия по набору персонала вытекают из июньского меморандума, опубликованного министром обороны Питом Хегсетом, который санкционирует развертывание гражданских служащих «в поддержку приоритета президента по обеспечению безопасности наших границ».
Инициатива Пентагона появилась в связи с тем, что администрация Трампа работает над расширением штата иммиграционных правоохранительных органов, инфраструктуры и операций по всей стране. «Большой красивый законопроект», подписанный Трампом в прошлом месяце, предусматривает финансирование дополнительных 10 000 агентов Ice, и, как сообщается, Ice предлагает бонусы за подписание контракта в размере до 50 000 долларов и снизила возрастные требования в попытке расширить свои силы.
Тем временем в Небраске, Флориде и на военных объектах, включая Форт Блисс в Техасе, создаются новые места содержания под стражей, где в настоящее время мигранты содержатся в палатках вместимостью 5000 человек.
Число арестов сотрудниками Ice увеличилось по всей стране, а в Северной Калифорнии в период с января по июль количество задержаний увеличилось на 123% по сравнению с концом 2024 года.
Администрация также начала использовать агентов Ice наряду с местной полицией для обеспечения соблюдения правил дорожного движения. В Вашингтоне, округ Колумбия, федеральные иммиграционные агенты теперь сопровождают сотрудников полиции во время остановок транспорта на мопедах, которые нацелены на водителей, доставляющих еду, большинство из которых являются выходцами из Центральной или Южной Америки, согласно сообщению The Washington Post.
Глава министерства внутренних дел Кристи Ноэм объявила на прошлой неделе, что около 1,6 миллиона нелегальных иммигрантов покинули США за первые 200 дней ее пребывания на этом посту, сославшись на данные агентства. Также планируется закупка рекламы на сумму от 20 до 50 миллионов долларов под названием «Сильнее границы, сильнее Америка» для продвижения работы министерства, запуск которой запланирован на сентябрь.
Диапазон зарплат для волонтеров составляет примерно от 25 684 до 191 900 долларов в год, при этом выполнение заданий требует 76% или более командировочных и, согласно списку вакансий, не предусматривает возможности удаленной работы. Расходы на переезд возмещаться не будут.
Пентагон отказался уточнить, сколько гражданских сотрудников, как ожидается, примут участие в программе.
