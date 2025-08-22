Ричмонд
Загоревшийся после взрывов завод в Мукачеве не могут потушить более суток

По информации источников, предприятие выпускало детали для дронов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на заводе в закарпатском городе Мукачево, начавшийся накануне ночью после взрывов, не удается потушить до сих пор, сообщает ГосЧС региона.

По информации ведомства, утром в пятницу на территории предприятия продолжают работать более 50 пожарных. К тушению пожара привлечены полтора десятка единиц техники и два пожарных поезда.

Напомним, о пожаре на заводе в Мукачеве стало известно утром в минувший четверг. По данным военного блогера Юрия Подоляки, предприятие, выпускавшее, в частности, комплектующие для беспилотников ВСУ, загорелось после попадания ракеты.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара по предприятиям украинского ВПК.