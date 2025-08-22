Дональд Трамп сделает заявление вечером 22 августа

Вечером 22 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен обратиться с заявлением.
Согласно опубликованному графику Белого дома, его выступление запланировано на полдень по вашингтонскому времени, что соответствует 19:00 по московскому времени.
Тема предстоящего выступления пока держится в секрете.
Накануне, 21 августа, Трамп упомянул, что в ближайшие две недели станет яснее развитие событий, связанных с мирным разрешением украинского конфликта, и возможно, Вашингтону потребуется скорректировать свою политику.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше