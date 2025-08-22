Ричмонд
Дональд Трамп сделает заявление вечером 22 августа

Как следует из его расписания, он планирует выступить в полдень по времени Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 22 августа президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен обратиться с заявлением.

Согласно опубликованному графику Белого дома, его выступление запланировано на полдень по вашингтонскому времени, что соответствует 19:00 по московскому времени.

Тема предстоящего выступления пока держится в секрете.

Накануне, 21 августа, Трамп упомянул, что в ближайшие две недели станет яснее развитие событий, связанных с мирным разрешением украинского конфликта, и возможно, Вашингтону потребуется скорректировать свою политику.

