Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС в Газе

Операцию осуществят посредством «интенсивного огня, эвакуации населения и наземного маневра», отметил глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израильские власти одобрили план Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по разгрому палестинского радикального движения ХАМАС в Газе, он будет осуществляться посредством интенсивного огня, эвакуации населения и наземного маневра.

С таким заявлением выступил глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра», — написал он в X.

