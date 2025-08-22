В связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» в Италии арестован украинец

Украинец арестован в связи с таинственными атаками на газопровод «Северный поток», сообщают западные СМИ. Итальянская полиция арестовала украинского гражданина, подозреваемого в координации атак на газопровод «Северный поток» в течение нескольких месяцев, последовавших за началом Россией специальной военной операции.
Взрывы, произошедшие почти три года назад, привели к выбросу газа из «Северного потока-1» и «Северного потока-2» — двух основных трубопроводов, по которым российский газ транспортировался в Европу, — и вызвали масштабную операцию по установлению виновных, напоминает CNN.
Причина взрывов стала предметом многочисленных спекуляций и еще больше усилила политическую напряженность в Европе после начала вооруженного конфликта на Украине.
Ни один из этих трубопроводов не осуществлял активную транспортировку газа в Европу на момент утечки, хотя газ по-прежнему находился под давлением, и как Украина, так и Россия отрицали свою причастность к этому, подчеркивает CNN.
Федеральная прокуратура Германии объявила об аресте. В заявлении говорится, что подозреваемый, идентифицированный в соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни только как Сергей К., «принадлежит к группе людей, которые установили взрывные устройства в газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года».
Итальянская полиция подтвердила арест подозреваемого в Римини, на севере Италии, но сообщила совсем немного других подробностей, констатирует CNN.
Карабинеры арестовали украинца в среду вечером недалеко от Римини после того, как в понедельник был выдан европейский ордер на арест, сообщила в четверг федеральная прокуратура Германии (GBA).
После экстрадиции он предстанет перед немецким судьей.
Канал CNN обратился за комментариями в Министерство иностранных дел Украины.
Подозреваемый и его сообщники использовали для совершения нападения парусную яхту, следовавшую из порта Росток, утверждают немецкие прокуроры, добавив, что судно было арендовано у немецкой компании через посредников с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность.
Прорыв произошел после того, как в августе 2024 года власти Германии выдали международный ордер на арест еще одного украинца, подозреваемого в нанесении ущерба трубопроводам.
В то время немецкие СМИ сообщали, что расследование было сосредоточено на команде из шести человек, включая пятерых мужчин и одну женщину.
По сообщениям изданий ARD, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, во время плавания экипаж, как сообщается, подозревается в том, что он нырнул в Балтийское море и прикрепил взрывчатку к массивным трубопроводам Nord Stream, которые впоследствии взорвались и повредили обе линии.
Дания и Швеция расследовали это нападение, но закрыли свои расследования в 2024 году, оставив Германию единственной страной, расследующей это дело.
Как пишет The Guardian, следователи давно подозревали, что это была операция украинских диверсантов. Считается, что дайверы были доставлены туда на зафрахтованной парусной яхте Andromeda, которая отправилась из немецкого порта Росток в район, расположенный вблизи трубопроводов близ датского острова Борнхольм, где они заложили взрывчатку на морском дне.
Следователи не верят, что задержанный в Италии украинец Сергей К. был одним из дайверов, но полагают, что он играл ведущую роль в качестве координатора хорошо спланированной операции. По данным прокуратуры, яхта была арендована у немецкой компании с помощью посредников и по поддельным документам, удостоверяющим личность.
В прошлом году федеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первоначальный ордер на арест одного из подозреваемых дайверов. Однако подозреваемый покинул свой дом в Польше до того, как его смогли арестовать, после того, как польские власти заранее предупредили украинские власти. По данным немецких СМИ, этот человек, как полагают, въехал на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами.