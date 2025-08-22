Белый дом анонсировал выступление Трампа

О чем планирует говорить господин Трамп, не уточняется. Известно только, что он выступит из Овального кабинета.
Президент США заявлял, что в течение следующих двух недель ожидается прояснение ситуации по мирному урегулированию на Украине. Также СМИ сообщали об отправке трех кораблей ВМС США к берегам Венесуэлы для операции против наркокартелей.
