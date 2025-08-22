Ричмонд
В Башкирии предложили ограничить въезд в РФ судимым мигрантам

Депутаты Государственной Думы рассмотрят внесенный парламентом Башкирии проект федерального закона по улучшению состояния миграционной сферы.

Источник: МК

Изменения предложили внести в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

По словам спикера парламента республики Константина Толкачева, за последние два года растет число и тяжесть преступлений, которые совершают мигранты на территории России, поэтому требуется усилить меры по обеспечению национальной безопасности.

Согласно статистическим данным МВД по Башкирии, с начала текущего года в сфере миграции возбуждено 1111 уголовных дел.

Парламентарии региона предложили ограничить для иностранных граждан и не имеющих гражданства въезд в страну, оформление временного проживания, обучение, получение вида на жительство и разрешение на трудовую деятельность, ранее они осужденным за особо тяжкие преступления, в том числе если судимость снята или погашена.

В число таких преступлений входят грабеж, разбой, умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, тяжкие и особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности личности, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, совершенные как на территории России, так и за ее пределами.

Председатель парламента отметил, что законопроект призван совершенствовать регулирование миграционных потоков в пользу предоставления возможности нахождения на территории РФ «лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны».

Председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года Госдума приняла 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, и совершенствование законодательства в этой части продолжается.

