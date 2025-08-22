Раскрыта неожиданная схема переброски Украиной оружия в Африку

Иванов уточнил, что аналогичные механизмы применяются и в других государствах. Как утверждается, переброска украинских инструкторов и беспилотных летательных аппаратов боевикам исламистского «Альянса демократических сил» в Демократической Республике Конго координируется через посольство Украины в Киншасе. Дипломатические представители Украины в Алжире, согласно его данным, курируют поставки дронов на африканский континент.