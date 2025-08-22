Появились кадры награждения освобождавших Курскую область военных КНДР

Опубликованы фотографии с церемонии награждения северокорейских военных, принимавших участие в операции по освобождению Курской области России. Награды вручал глава КНДР Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер высоко оценил роль солдат в «победном руководстве подразделениями» в операциях по «освобождению Курской области России».
Пхеньян заявлял, что участие военных КНДР в освобождении Курской области показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.
