Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры награждения освобождавших Курскую область военных КНДР

Ким Чен Ын лично наградил северокорейских военных за участие в операции по освобождению Курской области.

Опубликованы фотографии с церемонии награждения северокорейских военных, принимавших участие в операции по освобождению Курской области России. Награды вручал глава КНДР Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер высоко оценил роль солдат в «победном руководстве подразделениями» в операциях по «освобождению Курской области России».

Пхеньян заявлял, что участие военных КНДР в освобождении Курской области показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше