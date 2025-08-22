Экс-президенту страны БРИКС дали 48 часов объяснить план бегства в Аргентину

Как напоминает The Guardian, Жаир Болсонару, который был президентом с 2019 по конец 2022 года, был помещен под домашний арест в начале августа после того, как Верховный суд постановил, что он нарушил судебный приказ, запрещающий ему пользоваться социальными сетями. Но 48-часовой ультиматум судьи, как сообщается, вызвал опасения у сторонников Болсонару, что их 70-летний лидер может быть взят под стражу, чтобы помешать ему скрыться до вынесения окончательного приговора, который должен начаться 2 сентября и завершиться 12 сентября.