Экс-президенту страны БРИКС дали 48 часов объяснить план бегства в Аргентину

Судья Верховного суда дал экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару 48 часов на то, чтобы объяснить заявления полиции о том, что он планировал бежать в Аргентину, чтобы избежать наказания за организацию неудавшегося государственного переворота после поражения на выборах 2022 года.
Судебный процесс над Болсонару по обвинению в попытке захвата власти должен завершиться в начале следующего месяца. Если ультраправого популиста признают виновным, ему грозит более четырех десятилетий тюремного заключения, пишет The Guardian.
Судебные документы, обнародованные в среду вечером, показали, что следователи федеральной полиции обнаружили в мобильном телефоне экс-президента черновик запроса о предоставлении убежища, адресованный правому лидеру Аргентины Хавьеру Милею. В недатированном и неподписанном документе Болсонару утверждал, что ему «грозит неминуемый арест» по политическим мотивам и он нуждается в «срочном» убежище за границей.
Источник в правительстве Аргентины сообщил агентству Reuters, что офис главы государства не получал письма. Однако бразильская полиция заявила, что в документе указано, что Болсонару «планировал бежать из страны, чтобы предотвратить применение закона».
После того, как документ был опубликован как часть 170-страничного полицейского отчета, судья верховного суда Александр де Мораес потребовал ответов от адвокатов Болсонару. «Доказательства, собранные федеральной полицией, указывают на то, что у Жаира Мессиаса Болсонару был документ, позволяющий ему покинуть территорию страны», — написал Мораес.
Как напоминает The Guardian, Жаир Болсонару, который был президентом с 2019 по конец 2022 года, был помещен под домашний арест в начале августа после того, как Верховный суд постановил, что он нарушил судебный приказ, запрещающий ему пользоваться социальными сетями. Но 48-часовой ультиматум судьи, как сообщается, вызвал опасения у сторонников Болсонару, что их 70-летний лидер может быть взят под стражу, чтобы помешать ему скрыться до вынесения окончательного приговора, который должен начаться 2 сентября и завершиться 12 сентября.
Адвокат Болсонару, Пауло да Кунья Буэно, признал, что его клиенту была предложена идея отправиться в Аргентину, но Болсонару отверг ее. «Бегство никогда не рассматривалось как вариант», — сказал он журналистам.
Болсонару обвиняют в заговоре с целью отмены результатов выборов 2022 года, которые он проиграл своему левому оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве, отмечает The Guardian. Он отрицает эти обвинения, но политические и юридические эксперты — и многие союзники Болсонару — убеждены, что он будет осужден.
Обвинение в том, что Болсонару планировал бежать из Бразилии в Аргентину, прозвучало после того, как федеральная полиция официально обвинила экс-президента и его сына-конгрессмена Эдуардо Болсонару в попытке вмешаться в решение суда, поощряя американских чиновников оказывать давление на Верховный суд. Если их признают виновными в этом преступлении, они могут получить тюремное заключение сроком до 12 лет.
Эдуардо Болсонару переехал в США в феврале и последние месяцы лоббировал интересы администрации Дональда Трампа — с некоторым успехом — с целью усилить давление на судей Верховного суда Бразилии и правительство Лулы в связи с судебным процессом над его отцом.
В июле Трамп ввел 50-процентные пошлины на бразильский импорт в отместку за то, что он назвал «охотой на ведьм» против Болсонару, и объявил о введении санкций в отношении Мораеса, который председательствует на судебном процессе по делу Болсонару. Восемь из 11 судей Верховного суда Бразилии, включая Мораеса, были лишены американских виз, как и жена и 10-летняя дочь одного из ближайших соратников Лулы, министра здравоохранения Алешандре Падильи.
«То, что они пытаются сделать с Болсонару, на самом деле является политической расправой. Я думаю, это ужасно», — сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.
Опросы показывают, что Лула получил поддержку после попыток Трампа оказать давление на институты Бразилии: более 70% бразильцев выступают против действий президента США и только 21% поддерживают их. Опрос, опубликованный в четверг, показал, что Лула обогнал по популярности всех своих потенциальных правых соперников на выборах в следующем году, включая жену Болсонару Мишель Болсонару, Эдуардо Болсонару и горстку консервативных губернаторов штатов, борющихся за то, чтобы унаследовать лидерство в политическом движении Болсонару.
