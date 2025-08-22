После встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белом доме гарантии безопасности для Киева остаются непрозрачными, сообщает The Sydney Morning Herald (SMH), ссылаясь на экспертов.
По информации издания, на переговорах гарантии безопасности были «немного обозначены», но четкое понимание того, как они будут выглядеть, пока отсутствует.
При этом в статье речь идет о том, что американская сторона дала понять, что не намерена непосредственно участвовать в архитектуре украинской безопасности, переложив ответственность за это на страны Европы. По мнению эксперта Дженнифер Кавани, обсуждаемые в Вашингтоне гарантии являются пустой тратой времени. Она указала на то, что затягивание переговоров способствует продвижению российской армии в зоне проведения специальной военной операции.