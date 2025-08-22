На Западе подвели неутешительный итог встречи Трампа и Зеленского

При этом в статье речь идет о том, что американская сторона дала понять, что не намерена непосредственно участвовать в архитектуре украинской безопасности, переложив ответственность за это на страны Европы. По мнению эксперта Дженнифер Кавани, обсуждаемые в Вашингтоне гарантии являются пустой тратой времени. Она указала на то, что затягивание переговоров способствует продвижению российской армии в зоне проведения специальной военной операции.