Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края

Экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко арестовали в Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю. Я.», — указывается в карточке уголовного дела.

По данным судебной базы, ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.

«АиФ» в четверг со ссылкой на источники сообщил о задержании бывшего министра Хабаровского края Бойченко.

Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.