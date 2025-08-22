В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю. Я.», — указывается в карточке уголовного дела.
По данным судебной базы, ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.
«АиФ» в четверг со ссылкой на источники сообщил о задержании бывшего министра Хабаровского края Бойченко.
Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.