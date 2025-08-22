Федеральный судья распорядился закрыть самую знаменитую иммиграционную тюрьму

Федеральный судья в Майами поздно вечером в четверг распорядился закрыть печально известную иммиграционную тюрьму администрации Трампа «Аллигатор Алькатрас» в течение 60 дней и постановил, что на время ее закрытия в это учреждение больше не должны доставляться задержанные.
Шокирующее решение судьи окружного суда Кэтлин Уильямс основано на временном запретительном судебном приказе, который она издала две недели назад и который приостановил дальнейшие строительные работы в отдаленном палаточном лагере, который вызвал волну критики за тяжелые условия содержания, жестокое обращение с заключенными и отказ в надлежащей правовой процедуре в ожидании депортации, пишет The Guardian.
В своем 82-страничном постановлении, опубликованном в пятницу в окружном суде южного округа Флориды, Уильямс определила, что объект наносит серьезный и непоправимый ущерб природным ресурсам. Она также отметила, что план по превращению участка, на котором была построена тюрьма, в крупный туристический аэропорт был отклонен в 1960-х годах из-за вреда, который это нанесло бы земле и хрупкой экосистеме.
«С тех пор каждый губернатор Флориды, каждый сенатор Флориды и бесчисленное множество местных и национальных политических деятелей, включая президентов, публично заявили о своей безоговорочной поддержке восстановления, сохранения и защиты Эверглейдс, — написала она. — Этот приказ не что иное, как поддерживает основные требования законодательства, направленные на выполнение этих обещаний».
Судья постановила, что дальнейшее строительство на этом объекте невозможно, и не должно быть дальнейшего увеличения числа содержащихся там в настоящее время заключенных, которое, по оценкам, составляет около 700 человек. По истечении 60-дневного срока все строительные материалы, ограждения, генераторы и приспособления, из-за которых это место превратилось в лагерь временного содержания, должны быть вывезены.
Это решение суда является значительной победой коалиции экологических групп и индейского племени, которые подали в суд на штат Флорида и федеральное правительство. Уильямс согласился с тем, что поспешное восьмидневное строительство тюрьмы на заброшенном аэродроме в конце июня нанесло ущерб чувствительным водно-болотным угодьям национального заповедника и еще больше поставило под угрозу охраняемые федеральным законом виды.
«Это знаковая победа для Эверглейдс и бесчисленного множества американцев, которые считают, что эта находящаяся под угрозой исчезновения дикая местность должна быть защищена, а не эксплуатироваться, — сказала Ева Сэмплс, исполнительный директор “Друзей Эверглейдс”, одной из групп, подавших иск. — Это четкий сигнал о том, что руководители на самых высоких уровнях нашего правительства должны соблюдать законы об охране окружающей среды, и их игнорирование влечет за собой последствия».
Это решение, констатирует The Guardian, стало ударом по программе задержания и депортации администрации Трампа. Президент США расхваливал лагерь, в котором недавно содержалось до 1400 заключенных, как тюрьму для «одних из самых порочных людей на планете», хотя сотни содержащихся там лиц не имеют судимостей и против них не возбуждены уголовные дела.
На решение судьи Уильямс не последовало немедленной реакции ни от департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, который управляет тюрьмой от имени Агентства иммиграционного и таможенного контроля (Ice), ни от Министерства внутренней безопасности. Но адвокаты штата заявили Уильямс в суде на прошлой неделе, что они подадут апелляцию на любое состязательное решение, сообщает Miami Herald.
Кроме того, в выходные сотни задержанных были переведены из «Аллигатор Алькатрас» в другие иммиграционные учреждения в ожидании того, что Уильямс отдаст приказ о его закрытии, сообщает издание. Рон Десантис, губернатор Флориды от Республиканской партии, объявил ранее в этом месяце, что штат вскоре откроет вторую иммиграционную тюрьму в заброшенной тюрьме недалеко от Гейнсвилла, чтобы увеличить вместимость.
