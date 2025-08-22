Федеральный судья распорядился закрыть самую знаменитую иммиграционную тюрьму

«Это знаковая победа для Эверглейдс и бесчисленного множества американцев, которые считают, что эта находящаяся под угрозой исчезновения дикая местность должна быть защищена, а не эксплуатироваться, — сказала Ева Сэмплс, исполнительный директор “Друзей Эверглейдс”, одной из групп, подавших иск. — Это четкий сигнал о том, что руководители на самых высоких уровнях нашего правительства должны соблюдать законы об охране окружающей среды, и их игнорирование влечет за собой последствия».