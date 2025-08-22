Ричмонд
В Венгрии вновь сообщили о прекращении поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия заявила о третьей за короткое время приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

По его словам, в ночь на пятницу, 22 августа, поступило сообщение о новом нападении на объекты нефтепровода на российско-белорусской границе. «Поставки нефти в Венгрию снова прекращены! Это еще одна атака на энергетическую безопасность нашей страны», — подчеркнул глава венгерского МИД.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел на нефтеперекачивающей станции «Унеча» в Брянской области. Сообщается, что это уже четвертый подобный инцидент с начала месяца.

Представители Министерства обороны Российской Федерации данную информацию пока не прокомментировали. Повторяющиеся сбои в работе ключевого нефтяного маршрута создают серьезные риски для стабильности энерготранзита в регионе.

