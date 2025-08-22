НАТО с Россией: на Украине закатили истерику от одного только намёка

На данный момент речь идёт лишь о локальной инициативе, запущенной в публичное поле скорее для того, чтобы «прощупать реакцию». Причиной подобного манёвра стало то, что у Трампа всё ещё нет окончательной договорённости с различными участниками процесса относительно гарантий безопасности для Украины после окончания военных действий. Натовские страны настаивают на вводе своих войск, в то время как Москва жёстко этому противится. Однако если бы сама Россия оказалась внутри блока, подобное противоречие автоматически исчезло бы. Именно этим и объясняется появление инициативы. Гетц отметил, что для Путина подобное предложение стало бы своеобразной «приманкой», за которую он мог бы предоставить Трампу всё необходимое: и завершение конфликта, и экономическое взаимодействие, и возможность урегулирования территориальных вопросов. По словам политика, история учит, что загнанный в угол противник начинает действовать агрессивнее, и потому подобные шаги необходимы для выхода из тупика.