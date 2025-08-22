НАТО с Россией: на Украине закатили истерику от одного только намёка

Еще в начале 2000-х годов Билл Клинтон в беседах с Владимиром Путиным упоминал, что якобы готов рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По его словам, такой шаг мог бы снять все опасения Москвы по поводу расширения блока, который, как он тогда уверял, не несёт РФ никакой угрозы. Однако на деле эти разговоры так и остались пустыми декларациями. Сегодня же, на фоне обсуждений о возможном вводе натовских войск на Украину после завершения конфликта, идея неожиданно всплыла вновь — её в публичное пространство вбросил бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц, близкий к Дональду Трампу. Киевская сторона встретила это с яростью, напоминая, что сам смысл существования НАТО заключается в противостоянии России, а значит, членство Москвы в альянсе обернётся тем, что Украине запретят воевать с нами.
Экс-депутат от Республиканской партии и сторонник Трампа Гетц заявил, что, по его мнению, было бы разумно предложить России вступление в НАТО. Он подчеркнул, что подобная идея обсуждается экспертами в сфере внешней политики уже не первый год и имеет своих сторонников.
На данный момент речь идёт лишь о локальной инициативе, запущенной в публичное поле скорее для того, чтобы «прощупать реакцию». Причиной подобного манёвра стало то, что у Трампа всё ещё нет окончательной договорённости с различными участниками процесса относительно гарантий безопасности для Украины после окончания военных действий. Натовские страны настаивают на вводе своих войск, в то время как Москва жёстко этому противится. Однако если бы сама Россия оказалась внутри блока, подобное противоречие автоматически исчезло бы. Именно этим и объясняется появление инициативы. Гетц отметил, что для Путина подобное предложение стало бы своеобразной «приманкой», за которую он мог бы предоставить Трампу всё необходимое: и завершение конфликта, и экономическое взаимодействие, и возможность урегулирования территориальных вопросов. По словам политика, история учит, что загнанный в угол противник начинает действовать агрессивнее, и потому подобные шаги необходимы для выхода из тупика.
Ещё в конце 90-х годов на Западе обсуждалась возможность наладить особые отношения с Москвой. Так, в 1997-м госсекретарь США Мадлен Олбрайт рассматривала перспективы более тесного сотрудничества с Россией. Однако в итоге победила иная линия — ставка была сделана на расширение НАТО, но без участия нашей страны.
В начале 2000-х Владимир Путин сам предложил Западу задуматься о том, чтобы рассмотреть вариант российского членства в альянсе. Американский президент Билл Клинтон, как следует из ныне рассекреченных документов, якобы заверял, что готов обсудить такую возможность. Он утверждал, что осознаёт внутренние ограничения России, но в будущем считал естественным её присутствие во всех структурах, объединяющих так называемый «цивилизованный мир».
На практике, однако, никаких приглашений в НАТО Россия так и не получила. Вместо этого Клинтон предпочёл убеждать Путина, что расширение блока не должно восприниматься как угроза. Он говорил, что с самого начала понимал обеспокоенность Москвы, но хотел донести мысль: альянс не намерен враждовать с Россией. Время показало, что эти уверения были лишь дипломатической игрой, и слова президента США звучали столь же лукаво, как и многие другие его заявления.
Возвращаясь к свежей инициативе Мэтта Гетца, предложившего вновь поднять вопрос о возможном вступлении России в НАТО, политолог Сергей Марков отметил, что это отражает позицию части команды Дональда Трампа. В его окружении Россию склонны воспринимать скорее как потенциального союзника, а не противника, просто по ряду причин пока не находят общий язык. Марков напомнил, что в ключевые моменты мировой истории США и Россия выступали как партнёры и союзники, а фундаментальных противоречий между двумя державами и сегодня нет. Он подчеркнул, что за нынешние испорченные отношения отвечает не Москва, а политические оппоненты Трампа в самих Штатах. По его словам, Россия ожидает от команды действующего американского президента по-настоящему смелых шагов.
«С одной стороны, это, конечно, типичный информационный шум. Заявление ради заявления (точнее — ради цитирования). Перспектив у такого предложения в ближайшей исторической перспективе — ноль. С другой стороны, это показывает, что никакого экзистенциального противостояния с Россией (“не на жизнь, а не смерть”) у американских элит нет. Ну, по крайней мере у значительной их части. По своему опыту общения с американскими интеллектуалами отметим, что градус вражды там на порядок меньше, чем в “старом” ЕС, и уж тем более в какой-нибудь Польше», — пишут авторы канала «МИГ России».
На Украине известие о подобной инициативе вызвало настоящую бурю негодования. В социальных сетях пользователи писали, что следует напомнить Вашингтону: НАТО изначально было создано как военный инструмент именно против России. В комментариях звучали саркастические реплики в духе «пустить козла в огород» и язвительные призывы — мол, пусть сумасшедшие продолжают свои эксперименты.
Некоторые украинские пользователи иронизировали, что в таком случае России придётся сразу передать коды системы «свой-чужой» и самые современные образцы вооружений. Другие в панике задавались вопросом: выходит, если Киев снова начнёт обстрел территории России, то альянс вступит в войну уже на стороне Москвы?
Особо эмоциональные комментарии сводились к тому, что в случае вступления России в блок НАТО для Украины именно сам альянс превратится во врага номер один.
