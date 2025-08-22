Губернатор Самарской области встретился с игроками ХК «Лада»

Вячеслав Федорищев назвал «Ладу» одним из символов Самарской области и неотъемлемой частью жизни Тольятти. Он отметил, что сейчас стоит задача вместе с партнерами вернуть клубу былые мощь, силу и успех. Для этого «Ладе» нашли спонсора — компанию «Полипласт». Также клуб продолжает поддерживать АВТОВАЗ.