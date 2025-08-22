Губернатор Самарской области встретился с игроками ХК «Лада»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 21 августа встретился с руководством, тренерами и игроками хоккейного клуба «Лада». Глава региона обсудил подготовку команды на следующий сезон с Александром Шамсутдиновым, председателем совета директоров ГК «Полипласт», которая является стратегическим партнером клуба.
— Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба, — отметил губернатор Самарской области.
Вячеслав Федорищев назвал «Ладу» одним из символов Самарской области и неотъемлемой частью жизни Тольятти. Он отметил, что сейчас стоит задача вместе с партнерами вернуть клубу былые мощь, силу и успех. Для этого «Ладе» нашли спонсора — компанию «Полипласт». Также клуб продолжает поддерживать АВТОВАЗ.
Александр Шамсутдинов отметил, что в «Ладе» уже произошли положительные изменения, и это результат работы тренеров, руководства и хоккеистов.
«Лада» проведет первый матч в рамках нового чемпионата КХЛ 8 сентября на домашней арене. Соперником наших хоккеистов станет команда «Автомобилист» из Екатеринбурга.