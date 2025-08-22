Ричмонд
Губернатор Самарской области встретился с игроками ХК «Лада»

Вячеслав Федорищев назвал хоккейную «Ладу» одним из символов Самарской области.

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 21 августа встретился с руководством, тренерами и игроками хоккейного клуба «Лада». Глава региона обсудил подготовку команды на следующий сезон с Александром Шамсутдиновым, председателем совета директоров ГК «Полипласт», которая является стратегическим партнером клуба.

— Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба, — отметил губернатор Самарской области.

Вячеслав Федорищев назвал «Ладу» одним из символов Самарской области и неотъемлемой частью жизни Тольятти. Он отметил, что сейчас стоит задача вместе с партнерами вернуть клубу былые мощь, силу и успех. Для этого «Ладе» нашли спонсора — компанию «Полипласт». Также клуб продолжает поддерживать АВТОВАЗ.

Александр Шамсутдинов отметил, что в «Ладе» уже произошли положительные изменения, и это результат работы тренеров, руководства и хоккеистов.

«Лада» проведет первый матч в рамках нового чемпионата КХЛ 8 сентября на домашней арене. Соперником наших хоккеистов станет команда «Автомобилист» из Екатеринбурга.