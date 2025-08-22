«Сердце сжимается»: Ким Чен Ын приветствовал вернувшихся с СВО из России корейских военных

Ким Чен Ын отдал эмоциональную дань памяти солдатам, погибшим, сражаясь на стороне России против ВСУ. Государственные СМИ опубликовали кадры, на которых Ким Чен Ын прикрепляет знаки отличия к форме солдат. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, также видно, как Ким Чен Ын прикрепляет знаки к фоторамкам погибших солдат, которые стоят вдоль стены, с именем каждого военного, написанным золотом под их изображением. «Мое сердце сжимается от боли и горечи, когда я сталкиваюсь с реальностью, что я могу встретиться с благородными личностями, которые отдали свои драгоценные жизни за великую победу и славу, только благодаря фотографиям на мемориальной стене, — сказал он в своей речи, сообщает ЦТАК. — Когда я стою перед скорбящими семьями погибших солдат, я не знаю, как выразить свое сожаление и извинения за то, что не смог защитить наших драгоценных сыновей».