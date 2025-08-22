«Сердце сжимается»: Ким Чен Ын приветствовал вернувшихся с СВО из России корейских военных

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал северокорейских военнослужащих, сражавшихся бок о бок с Россией в специальной военной операции, «героями» на церемонии чествования солдат, которые недавно вернулись с поля боя, сообщили государственные СМИ в пятницу.
Северокорейский лидер заявил в своей речи на этой неделе, что войска КНДР проявили «боевой дух героев» во время операции по освобождению российской Курской области от украинских войск, которые закрепились там в прошлом году, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.
«Боевые действия зарубежных оперативных сил… без сожаления доказали мощь героической [северокорейской] армии», — сказал Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу корейским солдатам, погибшим за границей, в то время как вернувшихся из России солдат чествовали концертом, сообщило ЦТАК, добавив, что родственники военнослужащих, погибших в бою, были среди тех, кто присутствовал на банкете.
Ким Чен Ын встретился с офицерами сухопутных войск, участвующих в операции за рубежом, и почтил память северокорейских солдат, погибших в боях против ВСУ. Глава КНДР сказал, что им было поручено выполнять «самый важный долг», и выразил «теплую воинственную поддержку» командирам и военнослужащим, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын отдал эмоциональную дань памяти солдатам, погибшим, сражаясь на стороне России против ВСУ. Государственные СМИ опубликовали кадры, на которых Ким Чен Ын прикрепляет знаки отличия к форме солдат. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, также видно, как Ким Чен Ын прикрепляет знаки к фоторамкам погибших солдат, которые стоят вдоль стены, с именем каждого военного, написанным золотом под их изображением. «Мое сердце сжимается от боли и горечи, когда я сталкиваюсь с реальностью, что я могу встретиться с благородными личностями, которые отдали свои драгоценные жизни за великую победу и славу, только благодаря фотографиям на мемориальной стене, — сказал он в своей речи, сообщает ЦТАК. — Когда я стою перед скорбящими семьями погибших солдат, я не знаю, как выразить свое сожаление и извинения за то, что не смог защитить наших драгоценных сыновей».
Лидер КНДР встречался с членами семьи, понесшими тяжелую утрату, которые рыдали и отдавали дань уважения фотографиям солдат на стене. На нескольких снимках Ким Чен Ын обнимает плачущих детей и солдат.
Церемония состоялась через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин отдал дань уважения северокорейским военнослужащим, воевавшим бок о бок с российскими войсками, напоминает The Guardian.
В письме Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства в августе 1945 года Путин назвал корейские войска «героическими» и напомнил, что советские подразделения и северокорейские вооруженные силы также вместе сражались за прекращение японской оккупации Корейского полуострова.
«Узы боевой дружбы, доброй воли и взаимопомощи, которые давным-давно были скреплены в дни войны, остаются прочными и надежными и сегодня», — сказал Путин.
Россия и КНДР устанавливают все более тесные военные и дипломатические связи, что вызывает обеспокоенность международного сообщества по поводу того, что войска Северной Кореи приобретают ценный боевой опыт, констатирует The Guardian.
В прошлом году Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали пакт о взаимной обороне, а в апреле этого года КНДР впервые подтвердила, что направила контингент солдат на передовую в Украине, чтобы сражаться бок о бок с российскими войсками для освобождения Курской области от украинских оккупантов.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.