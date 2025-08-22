США сняли санкции с застройщика «Минск-Мира»

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении Dana Holdings — группы строительных компаний, связанных с Беларусью, сообщает управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Речь идет о трех компаниях: Dana Holdings Limited, Dana Holdings и Dana Kholdingz, зарегистрированных на Кипре и имеющих бизнес в Беларуси. Также в списке физическое лицо — сербский бизнесмен Небойша Карич, сын одного из братьев Каричей, которые являются основными владельцами белорусского строительного конгломерата.
Все вышеупомянутые юрлица и физлицо ранее входили в санкционный список американского Минфина Belarus-EO14038, который предусматривал блокировку активов. Они были включены в перечень в августе 2021 года. Отметим, что Dana Holdings продолжает находиться под санкциями Евросоюза.
Dana Holdings имеет в Беларуси девелоперский актив — дочернюю компанию «Дана Астра», которая возводит жилой комплекс «Минск-Мир».
Застройка «Минск-Мира» — глобальный жилищный проект, реализуемый с середины 2010-х. Он появился на месте аэропорта «Минск-1», авиаремонтного завода № 407 и других предприятий. Проект реализуется одновременно со строительством третьей линии метро. Ближайшие к комплексу станции — «Ковальская слобода» и «Аэродромная».