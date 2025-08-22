Ричмонд
ВЦИОМ: 79,2% россиян рассказали о доверии Владимиру Путину

Правительству России доверяет 51,6% опрошенных россиян.

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос среди граждан России о степени доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Согласно опросу, на прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов.

«Показатель одобрения деятельности Президента с 11 по 17 августа 2025 г. составил 76,5% (+1,4 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,6% (-0,2 п.п. за неделю) и 51,0% (+0,3 п.п. за неделю) соответственно», — говорится в исследовании.

Ранее уровень доверия деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян составил 78,4%, Михаилу Мишустину — 59,7%, Геннадию Зюганову — 35,2%.

