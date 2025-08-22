Румыния готова предоставить НАТО свои базы в рамках поддержки Украины

Румыния допускает возможность предоставления своих военных баз союзникам по НАТО в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины, но исключает отправку войск в эту страну, заявил журналистам глава румынского кабмина Илие Болоян, слова которого приводит Calea Europeana.
«Мы не будем посылать войска, мы вообще не будем заниматься возможной страховкой с войсками на территории Украины», — подчеркнул он.
При этом румынские военные базы, по словам Болояна, могут быть задействованы союзниками по НАТО в целях обеспечения гарантий безопасности для Украины.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не будет брать на себя обязательств по гарантиями безопасности для Украины, пока американская сторона не поймет, что требуется для мирного урегулирования конфликта.