Жителя Братска оштрафовали за экстремистские посты в социальной сети

Из материалов административного дела следует, что с 2022 по 2024 годы мужчина у себя на странице в соцсети «Вконтакте» публиковал посты с оскорблениями в адрес жителей Кавказа и Средней Азии, а также в адрес своих соотечественниц, которые вступают с ними в связь.
Кроме того, братчанин неоднократно публиковал информацию о превосходстве «русских из благородных семей» над группой лиц, объединенных по признаку принадлежности к сотрудникам исполнительной и судебной власти, а также членов их семей, близкого окружения (знакомые), всех, кто общается с представителями этой группы лиц (кто с вами здоровается и ездит в лифте
При этом страница жителя Братска в соцсети была открыта для всех. Публикации и комментарии были доступны любому пользователю «Вконтакте».
Суд пришел к выводу, что действия братчанина носили характер публичного унижения и были направлены на возбуждение ненависти и вражды. Однако состава уголовного преступления суд в действиях жителя Братска не нашел. В результате ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.