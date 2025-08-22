Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Братска оштрафовали за экстремистские посты в социальной сети

Житель Братска заплатит штраф за оскорбительные и экстремистские посты в социальной сети. Соответствующее решение вынес Братский городской суд. Он рассмотрел административное дело, заведенное на 42-летнего братчанина. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Иркутской области.

Источник: ТК Город

Из материалов административного дела следует, что с 2022 по 2024 годы мужчина у себя на странице в соцсети «Вконтакте» публиковал посты с оскорблениями в адрес жителей Кавказа и Средней Азии, а также в адрес своих соотечественниц, которые вступают с ними в связь.

Кроме того, братчанин неоднократно публиковал информацию о превосходстве «русских из благородных семей» над группой лиц, объединенных по признаку принадлежности к сотрудникам исполнительной и судебной власти, а также членов их семей, близкого окружения (знакомые), всех, кто общается с представителями этой группы лиц (кто с вами здоровается и ездит в лифте и т. д.). Также на своей странице автор текстов негативно высказывался о лицах, объединенных по признаку наличия судимости за совершенное преступление и/или отбывших наказание, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

При этом страница жителя Братска в соцсети была открыта для всех. Публикации и комментарии были доступны любому пользователю «Вконтакте».

Суд пришел к выводу, что действия братчанина носили характер публичного унижения и были направлены на возбуждение ненависти и вражды. Однако состава уголовного преступления суд в действиях жителя Братска не нашел. В результате ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.