Жителя Братска оштрафовали за экстремистские посты в социальной сети

Кроме того, братчанин неоднократно публиковал информацию о превосходстве «русских из благородных семей» над группой лиц, объединенных по признаку принадлежности к сотрудникам исполнительной и судебной власти, а также членов их семей, близкого окружения (знакомые), всех, кто общается с представителями этой группы лиц (кто с вами здоровается и ездит в лифте и т. д. ). Также на своей странице автор текстов негативно высказывался о лицах, объединенных по признаку наличия судимости за совершенное преступление и/или отбывших наказание, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.