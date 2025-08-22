CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

Узнать больше по теме

Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США

Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.