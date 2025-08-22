Ричмонд
CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

США прекратили делиться с западными партнерами по альянсу «Пять глаз» разведданными, касающимися мирных переговоров по Украине. Об этом 21 августа сообщает телеканал CBS News со ссылкой на соответствующий документ.

Источник: AP 2024

«Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», — отметили в CBS.

При этом директива не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной другими способами, либо военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, включая сведения, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям.

В альянс «Пять глаз», помимо США, входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

19 августа сообщалось, что США в качестве «рычага давления» на Украину для заключения сделки могли бы использовать обмен разведывательными данными. По информации неназванных источников, хотя мартовская пауза в обмене разведданными была кратковременной, отношения между представителями и сотрудниками разведок США и Украины ухудшились.

