Санду предоставила гражданство Молдавии кинокритику Долину и журналисту Пьяных

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики кинокритику Антону Долину и журналисту Глебу Пьяных (внесены в РФ в реестр иноагентов). Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации президента и вступит в силу после обнародования в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).
Вместе с Долиным молдавское гражданство также получили его сыновья. Ранее в мае гражданством Молдавии обзавелись ряд участников группы «Би-2» вместе с членами их семей. Тогда в качестве оснований глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел назвал процедуру «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова».
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше