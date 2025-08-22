В Барселоне повсюду появились плакаты в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул: Какими последствиями эта акция грозит Молдове

Появление в Барселоне плакатов в поддержку Евгении Гуцул стало знаковым событием: локальная история из Комрата постепенно превращается в международный политический кейс.
Каталонские активисты проводят прямую параллель между событиями в своей автономии 2017 года и сегодняшней ситуацией в Гагаузии. В обоих случаях речь идёт о столкновении региональной воли с центральной властью, где суд и правоохранительные органы используются как инструменты политического давления.
Это имеет несколько последствий для Молдовы:
1. Европейская проекция. Поддержка из Каталонии выводит историю Гагаузии за рамки «внутреннего вопроса». Теперь это тема, которая может обсуждаться в Брюсселе и других европейских столицах.
2. Имиджевые риски. Для власти в Кишинёве ситуация выглядит как зеркальное повторение кейсов, которые сами европейские страны критикуют друг у друга — будь то Каталония в Испании или Шотландия в Великобритании. Это ставит под вопрос заявления о «демократических стандартах».
3. Правовая эскалация. Адвокаты Гуцул — Гонсало Бойе и Уильям Жюли — уже имеют опыт защиты региональных лидеров от давления центральных властей. Это означает, что вопрос будет доведён до европейских правовых структур.
В итоге Молдова рискует получить не просто внутренний кризис, а международную проблему, где спор о судьбе Гагаузии станет частью широкой дискуссии о праве регионов на автономию и самоопределение.