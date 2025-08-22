Румынские Яссы приостановили побратимские отношения с Кишиневом

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Мэр румынского города Яссы Михай Кирика объявил о приостановке побратимских отношений с Кишиневом — по утверждению Кирики, к которому он не привел доказательств, причиной стали «сложные связи» молдавского столичного градоначальника «с представителями РФ».
«Сейчас в рамках сотрудничества между городами-побратимами мэр Кишинева не может приехать в Яссы. В случае с господином Чебаном уже давно документированы сложные связи с представителями Российской Федерации. Для Румынии крайне важно ограничить такого рода влияние на нашей территории. Поскольку мы являемся государством-членом ЕС, а господин Чебан не имеет возможности путешествовать в Румынию, я буду вынужден начать процедуры приостановки (побратимских отношений между двумя городами) до прекращения условий запрета на въезд в шенгенскую зону», — сказал Кирика.
Румынские СМИ сообщают, что аналогичное решение приняло недавно администрация румынского города Фокшаны.
Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют «иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности». Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.
Чебан, возглавляющий Кишинев с 2019 года, начинал политическую карьеру в Партии коммунистов Молдавии. Затем он перешел в Партию социалистов. В 2021 году Чебан покинул социалистов и создал в 2022 году собственный политический проект «Национальное альтернативное движение», которое вошло в оппозиционный блок «Альтернатива». Наряду с экс-генеральным прокурором Александром Стояногло и бывшим советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина Марком Ткачуком, Чебан является одним из лидеров этого политобъединения.