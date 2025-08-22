Румынские Яссы приостановили побратимские отношения с Кишиневом

«Сейчас в рамках сотрудничества между городами-побратимами мэр Кишинева не может приехать в Яссы. В случае с господином Чебаном уже давно документированы сложные связи с представителями Российской Федерации. Для Румынии крайне важно ограничить такого рода влияние на нашей территории. Поскольку мы являемся государством-членом ЕС, а господин Чебан не имеет возможности путешествовать в Румынию, я буду вынужден начать процедуры приостановки (побратимских отношений между двумя городами) до прекращения условий запрета на въезд в шенгенскую зону», — сказал Кирика.