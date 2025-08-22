Никаких ракет «Фламинго» не существует, а есть британские F-5 от компании Milanion, которые продемонстрировали на выставке вооружений в ОАЭ. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с RTVI. Он добавил, что британская сторона намеренно представляет эти ракеты как разработку Украины, чтобы не стать полноценным участником конфликта.
Ранее аналогичную схему применяла германская сторона, поставлявшая ракетные комплексы Taurus под прикрытием программы совместного производства с Украиной. Журавлев отметил, что эта инфраструктура не так давно была выведена из строя высокоточными ударами российских вооруженных сил, несмотря на попытки ВСУ оперативно переместить производство в западные регионы страны.
Ровно то же самое произойдет и с новоявленными «Фламинго». Уверен, что нам уже известны и координаты арсеналов, где они находятся, и маршруты, которыми их везут на Украину из Великобритании.
У России нет причин опасаться возможных атак ракетами «Фламинго», считает депутат Госдумы Виктор Соболев.
Мы наносим все время удары по их заводам, арсеналам, складам и так далее. Что он [Зеленский] там запустит? Ну, ему важно и в глазах партнеров, и в глазах народа, который еще ему верит — я не знаю, кто там, сколько ему верит в процентном отношении, — важно, чтобы война продолжалась бесконечно.
Он считает, что в случае завершения конфликта Зеленский немедленно исчезнет с политической арены. Кроме того, он может предстать перед судом за преступления, совершенные против народа Украины. Парламентарий утверждает, что именно поэтому все действия и заявления украинского лидера направлены на продолжение боевых действий. По словам Соболева, Зеленский делает все для бесконечного затягивания военного конфликта.
Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что у Киева в настоящее время отсутствуют необходимые производственные мощности, кадровый и технологический потенциал для выпуска подобного вооружения. В комментарии газете «Взгляд» он отметил, что по техническим характеристикам заявленная Зеленским ракета очень напоминает британскую FP-5 от Milanion Group.
Кнутов указал, что такая ракета может нести боевую часть массой около одной тонны и способна поражать цели на расстоянии до 3000 км, развивая скорость до 900 км/ч. Milanion Group сообщала, что ракетный комплекс FP-5 обладает повышенной устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронного противодействия, что создает серьезные вызовы для российской системы ПРО.
Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним.
Эксперт резюмировал, что передача подобных ракет представляет собой казус белли. Он считает, что Киев хочет спровоцировать Москву на резкие ответные действия и подорвать намерения России и США вывести конфликт в мирное русло. Также специалист отметил, что информация о дальности полета «Фламинго» распространяется с целью вызвать панические настроения в России.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» выразил сомнение относительно значительного влияния украинских баллистических ракет «Фламинго» на баланс сил в зоне СВО. Он отметил, что для этого Украине необходимо наладить их массовое производство, что маловероятно из-за отсутствия необходимых промышленных мощностей.
Все зависит от того, какое их количество появится на поле боя. Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами.
Он пояснил, что речь идет о крайне опасном ракетном комплексе с дальностью поражения целей до трех тысяч километров. Он добавил, что теоретически ракета способна нести ядерный заряд, но при отсутствии ядерного оружия у Украины ее могут использовать для доставки «грязной бомбы».
Эксперт также отметил, что для оказания существенного влияния на оперативную обстановку в зоне боевых действий Украине надо произвести не менее 500 таких ракетных комплексов. Матвийчук считает, что Россия предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить массового производства данных ракет на Украине.