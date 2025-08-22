Украинская разработка или подарок Великобритании: эксперты о ракете «Фламинго»

Мы наносим все время удары по их заводам, арсеналам, складам и так далее. Что он [Зеленский] там запустит? Ну, ему важно и в глазах партнеров, и в глазах народа, который еще ему верит — я не знаю, кто там, сколько ему верит в процентном отношении, — важно, чтобы война продолжалась бесконечно.