Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

В официальном обращении государства заявили, что после недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод транзит нефти может быть остановлен как минимум на пять дней. Будапешт и Братислава требуют от Европейской комиссии выполнения гарантий безопасности нефтяных поставок, дополняет «Газета.Ru».