Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

«Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно», — отметили министры.
В официальном обращении государства заявили, что после недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод транзит нефти может быть остановлен как минимум на пять дней. Будапешт и Братислава требуют от Европейской комиссии выполнения гарантий безопасности нефтяных поставок, дополняет «Газета.Ru».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в этот же день, что нефтепровод «Дружба» снова подвергся вооруженной атаке. По его словам, поставки нефти вновь прекращены.
До этого, 18 августа, Сийярто обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии атакой на «Дружбу». Он также призвал не забывать, что большая часть электроэнергии поставляется из страны в Киев.
31 марта Сийярто попросил министра энергетики Украины Германа Галущенко не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Он отметил, что безопасность российских нефтепроводов и газопроводов является одной из гарантий безопасности, данных Будапешту Еврокомиссией (ЕК).