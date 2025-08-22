Ричмонд
Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом 22 августа сообщили на официальном сайте государственного управления Словацкой Республики.

Источник: Reuters

«Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно», — отметили министры.

В официальном обращении государства заявили, что после недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод транзит нефти может быть остановлен как минимум на пять дней. Будапешт и Братислава требуют от Европейской комиссии выполнения гарантий безопасности нефтяных поставок, дополняет «Газета.Ru».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в этот же день, что нефтепровод «Дружба» снова подвергся вооруженной атаке. По его словам, поставки нефти вновь прекращены.

До этого, 18 августа, Сийярто обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии атакой на «Дружбу». Он также призвал не забывать, что большая часть электроэнергии поставляется из страны в Киев.

31 марта Сийярто попросил министра энергетики Украины Германа Галущенко не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Он отметил, что безопасность российских нефтепроводов и газопроводов является одной из гарантий безопасности, данных Будапешту Еврокомиссией (ЕК).