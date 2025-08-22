Алиев: Азербайджан должен быть готов к войне, хоть и не хочет ее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страну быть готовой к войне «в любой момент». По его словам, после второй Карабахской войны в 2020 году Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи». Кроме того, страна модернизирует армию, закупая беспилотники и боевые самолеты. Две недели назад Алиев в США встретился с премьером Армении Пашиняном, в Белом доме они подписали декларацию о мирных отношениях. При этом в России подозревают, что слова Алиева о войне предназначались Москве, ведь у Баку с ней сейчас напряженные отношения.