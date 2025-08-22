Токаев наградил Жапарова орденом «Алтын Қыран»

Братские казахский и кыргызский народы издревле связывают общие судьба, история и традиции. У нас схожие языки, менталитет и образ жизни. Сегодня между нашими странами установлены отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Крепнут наши союзнические связи. Динамично развивается стратегическое партнерство между двумя государствами, и Вы вносите в это неоценимый вклад. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-кыргызское взаимодействие получило новый импульс. Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегического партнерства. Важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют нашу дружбу. В нынешнее неспокойное время объединение усилий имеет особое значение, поскольку наша нерушимая общность — это наше бесценное богатство. У выдающегося кыргызского акына Токтогула Сатылганова есть запоминающиеся слова: «Жақсы адамның белгісі — ел қамы үшін күйінер» («Достойный человек — тот, кто переживает за судьбу своего народа»). В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа, верно ему служите и вносите огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому я принял решение наградить Вас высшей государственной наградой Республики Казахстан — орденом «Алтын Қыран». Эта награда — знак особого уважения и искренней признательности Казахстана Вам и всему кыргызскому народу.