Лукашенко даст интервью Медиакорпорации Китая «Си-Джи-Ти»

Президент Беларуси даст интервью Медиакорпорации Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа даст интервью Медиакорпорации Китая «Си-Джи-Ти», пишет БелТА.

Известно, что в качестве интервьюера выступит ведущая и корреспондент Цзо Юнь. Беседа пройдет в преддверии крупных международных мероприятий в Китае — саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.

Известно, что медиакорпорация Китая подчиняется непосредственно Государственному совету КНР. Она включает 51 телевизионный канал, 23 диапазона радиочастот для вещания внутри Китая и программы на 44 языках.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином и визит в Китай.

Еще мы писали, что Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.

Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.

Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

