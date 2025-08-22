Лукашенко даст интервью Медиакорпорации Китая «Си-Джи-Ти»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа даст интервью Медиакорпорации Китая «Си-Джи-Ти», пишет БелТА.
Известно, что в качестве интервьюера выступит ведущая и корреспондент Цзо Юнь. Беседа пройдет в преддверии крупных международных мероприятий в Китае — саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.
Известно, что медиакорпорация Китая подчиняется непосредственно Государственному совету КНР. Она включает 51 телевизионный канал, 23 диапазона радиочастот для вещания внутри Китая и программы на 44 языках.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином и визит в Китай.
Еще мы писали, что Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.
Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.
Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.