Спикер краевого парламента поздравил красноярцев с Днем государственного флага

Торжественная речь была произнесена на территории молодежного форума «Бирюса», где спикер подчеркнул особую символику триколора. «Будущее нашей страны опирается на твердый фундамент исторических достижений, одним из символов которых является наш государственный флаг», — отметил Додатко.