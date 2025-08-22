Спикер краевого парламента поздравил красноярцев с Днем государственного флага

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня государственного флага Российской Федерации.
Торжественная речь была произнесена на территории молодежного форума «Бирюса», где спикер подчеркнул особую символику триколора. «Будущее нашей страны опирается на твердый фундамент исторических достижений, одним из символов которых является наш государственный флаг», — отметил Додатко.
Глава краевого парламента охарактеризовал российский флаг как символ жертвенности народа, великих свершений и чистоты помыслов. «Когда мы вместе, нам по плечу любые, даже самые сложные задачи», — заключил председатель Заксобрания.
Поздравление прозвучало в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к государственному празднику, который отмечается по всей стране 22 августа.