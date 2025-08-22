Ричмонд
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым — о чем говорили

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Туркменистане.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза» прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в формате тет-а-тет и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В начале беседы лидер Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Шавкат Мирзиёев поздравил руководство страны и братский туркменский народ с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в начале этого месяца в Авазе.

После стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

С глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

С начала этого года товарооборот составил $700 млн. С февраля между странами действует режим свободной торговли, в столицах работают торговые дома. Реализуются проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.

Отмечалось, что уже завершается совместная работа для запуска в этом году торговой зоны «Шават — Дашогуз».

В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне стороны отметили важность продуктивного проведения заседаний межправительственных комиссий и Делового совета ряда культурных мероприятий.

Лидеры также обменялись мнениями по повестке дня предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

В данном контексте отмечена практическая значимость нынешних переговоров в формате «Азербайджан — Туркменистан — Узбекистан».

