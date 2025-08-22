Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым — о чем говорили

С начала этого года товарооборот составил $700 млн. С февраля между странами действует режим свободной торговли, в столицах работают торговые дома. Реализуются проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.