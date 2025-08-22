Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне

«Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу… Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств», — написал Трамп в соцсети Truth Social.