Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
«Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу… Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер «немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности». В противном случае, предупредил американский президент, «произойдут плохие вещи», включая полный перевод города под федеральное управление.