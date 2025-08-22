Чем ближе выборы — тем больше чудес: Власти Молдовы раздают деньги при помощи смс — а полиция не видит в этом даже намёка на предвыборную коррупцию

1000 леев за голос? В Молдове стартовал «сезон предвыборного волшебства».
Не успели мы моргнуть, как наше правительство превратилось в сказочного Деда Мороза, раздающего подарки. Только вместо конфет — денежная помощь, а вместо мешка — банковские SMS-сообщения.
Сегодня по всей Молдове родители школьников получают одинаковые СМС-ки: «Вы можете получить единовременную финансовую поддержку в размере 1000 леев от правительства Республики Молдова на каждого ребёнка из 1−9 классов».
С какой-то поразительной, почти мистической точностью эта невиданная щедрость обрушилась на нас именно сейчас, когда до парламентских выборов осталось меньше месяца. (Что, конечно же, не имеет никакого отношения к предвыборной кампании. Это просто совпадение. Школа ведь на носу!).
И пока граждане пытаются разобраться, как получить свой щедрый «подарок» (который хватает буквально на пару школьных вещей в 25-м году с такими ценами), мы с изумлением наблюдаем за реакцией наших правоохранительных органов. Кажется, их зрение стало вдруг очень избирательным.
Генеральный инспекторат полиции, который обычно так бдительно следит за каждым чихом оппозиции, в этот раз хранит гробовое молчание. Неужели в этих сообщениях нет ни малейшего намёка на предвыборную коррупцию?
Может быть, у них другая квалификация для этого — например, «неожиданная социальная поддержка» или «экстренная материальная помощь»? Ну, они точно что-то придумают, мы в них не сомневаемся.
Мы хотели бы спросить у наших доблестных стражей порядка:
Почему эти «благотворительные» акции не проводились раньше, а начались только в этом году?
(Ну хорошо, на этот вопрос мы можем ответить: вы просто поняли, что с вами во власти стало так плохо, что людям уже нечем платить за школу).
И самый главный вопрос: неужели 1000 леев — это та самая «цена», за которую можно купить доверие и лояльность избирателей?
Пока политики обещают нам «компетентных людей в Парламент», на деле мы видим, что главным инструментом убеждения становятся не идеи и программы, а банковские переводы. И чем ближе к 28 сентября, тем больше таких «чудес» мы, похоже, увидим.
