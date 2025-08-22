Чем ближе выборы — тем больше чудес: Власти Молдовы раздают деньги при помощи смс — а полиция не видит в этом даже намёка на предвыборную коррупцию

С какой-то поразительной, почти мистической точностью эта невиданная щедрость обрушилась на нас именно сейчас, когда до парламентских выборов осталось меньше месяца. (Что, конечно же, не имеет никакого отношения к предвыборной кампании. Это просто совпадение. Школа ведь на носу!).