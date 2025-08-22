Ричмонд
Калининградские власти хотят зарегистрировать все личные электросамокаты

КАЛИНИНГРАД, 22 августа, ФедералПресс. Власти Калининградской области приступили к разработке комплексных мер по регулированию использования электросамокатов. Решения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проработать вопрос идентификации электросамокатов, особенно для частных пользователей. Немалая доля аварий с участием СИМ в Калининграде связана с ними», — уточнил Беспрозванных.

Также операторам поручено рассмотреть вопрос о существенном повышении штрафов для пользователей за нарушение парковки и передачу самокатов несовершеннолетним. Еще одной мерой станет введение ограничения скорости для всех средств индивидуальной мобильности на территории региона. Параллельно будет прорабатываться создание специализированной инфраструктуры для парковки.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области стало сложнее арендовать электросамокат из-за частых ДТП.