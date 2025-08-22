Калининградские власти хотят зарегистрировать все личные электросамокаты

«Проработать вопрос идентификации электросамокатов, особенно для частных пользователей. Немалая доля аварий с участием СИМ в Калининграде связана с ними», — уточнил Беспрозванных.
Также операторам поручено рассмотреть вопрос о существенном повышении штрафов для пользователей за нарушение парковки и передачу самокатов несовершеннолетним. Еще одной мерой станет введение ограничения скорости для всех средств индивидуальной мобильности на территории региона. Параллельно будет прорабатываться создание специализированной инфраструктуры для парковки.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области стало сложнее арендовать электросамокат из-за частых ДТП.