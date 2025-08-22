Калининградские власти хотят зарегистрировать все личные электросамокаты

Также операторам поручено рассмотреть вопрос о существенном повышении штрафов для пользователей за нарушение парковки и передачу самокатов несовершеннолетним. Еще одной мерой станет введение ограничения скорости для всех средств индивидуальной мобильности на территории региона. Параллельно будет прорабатываться создание специализированной инфраструктуры для парковки.